Ноябрь, 17 в 10:38

Утром 17 ноября в Одессе раздался мощный взрыв.

По свидетельствам очевидцев, в нескольких домах выбило стекла.

Громкий звук слышали и люди в Одесской области.

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Обновлено в 10:38. По словам начальника Одесской районной военной администрации Юрия Крука, в 06:44 произошел взрыв на территории объекта инфраструктуры.

По предварительной информации, произошло это из-за попадания крылатой ракеты.

Известно о трех пострадавших.

В настоящее время на месте работают подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и полиция.

Обновлено в 09:18. Первым о ракетном ударе по объекту инфраструктуры региона сообщил руководитель областной военной администрации Максим Марченко.

Из-за угрозы массированного ракетного удара по всей территории Украины глава ОВА призвал людей находиться в укрытиях, пока не отменят воздушную тревогу.

Полномасштабная война в Украине длится уже 267-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Максим Марченко, Одесская районная военная администрация