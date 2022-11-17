Ракеты РФ попали в объект инфраструктуры Одесской области: известно о трех пострадавших
Утром 17 ноября в Одессе раздался мощный взрыв.
По свидетельствам очевидцев, в нескольких домах выбило стекла.
Громкий звук слышали и люди в Одесской области.
Обновлено в 10:38. По словам начальника Одесской районной военной администрации Юрия Крука, в 06:44 произошел взрыв на территории объекта инфраструктуры.
По предварительной информации, произошло это из-за попадания крылатой ракеты.
Известно о трех пострадавших.
В настоящее время на месте работают подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и полиция.
Обновлено в 09:18. Первым о ракетном ударе по объекту инфраструктуры региона сообщил руководитель областной военной администрации Максим Марченко.
Из-за угрозы массированного ракетного удара по всей территории Украины глава ОВА призвал людей находиться в укрытиях, пока не отменят воздушную тревогу.
Полномасштабная война в Украине длится уже 267-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Максим Марченко, Одесская районная военная администрация