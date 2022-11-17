Листопад, 17 в 8:35

В Росії почали неприховано рекламувати примусове усиновлення українських дітей.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, 9 листопада низка російських військових блогерів почали поширювати багатосерійний документальний серіал про кількох українських дітей із Донбасу, усиновлених у російські сім’ї.

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У фільмі стверджується, що 2022 року російська влада “евакуювала” з Донбасу понад 150 000 українських дітей.

Незрозуміло, звідки такі цифри у росіян. Українські офіційні особи раніше заявляли, що окупанти примусово депортували 6000–8000 осіб.

Глава Чечені Рамзан Кадиров заявив, що про співпрацю з уповноваженим РФ з прав дитини Марією Львовою-Бєловою щодо залучення “важких підлітків” з різних регіонів Росії та окупованих Донецької та Луганської областей до Чечні для проведення так званої профілактичної роботи та військово-патріотичного виховання.

Львова-Бєлова постійно виступала за депортацію та усиновлення українських дітей.

Аналітики ISW вважають, що програми примусового усиновлення та депортації дітей під виглядом відпочинку та реабілітації, ймовірно, є основою масштабної кампанії з депопуляції України. А це може бути порушенням Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.