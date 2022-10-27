Октябрь, 27 в 14:56

МИД просит открыть уголовное производство против российского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, усыновившей незаконно вывезенного в РФ украинского ребенка.

Об этом идет речь в заявлении МИД Украины.

Российская уполномоченная по правам детей также призналась в содействии незаконному усыновлению в России еще около 350 детей с оккупированных регионов Донбасса.

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В МИД отмечают, что вывоз украинских детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию и их дальнейшее усыновление россиянами грубо нарушают законодательство Украины, Женевскую конвенцию о защите гражданского населения. В частности, конвенция предусматривает обязательство государства-оккупанта не менять гражданский статус детей.

Именно поэтому министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициирует перед правоохранительными органами Украины открытие производства против российской уполномоченной Львовой-Беловой, ведь ее действия имеют признаки уголовного преступления.

– Призываем международное сообщество решительно осудить преступления России и ее должностных лиц против детей на временно оккупированных украинских территориях, – подчеркнули в МИД.

Российские пропагандистские СМИ сообщают, что Львова-Белова взяла к себе в семью мальчика из Мариуполя.

Фото: Instagram Марии Львовой-Беловой