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Факты / Україна / Политика

МИД просит открыть дело против омбудсмена РФ, которая “усыновила” мальчика из Мариуполя

Марта Бондаренко, редактор ленты
МИД просит открыть дело против омбудсмена РФ, которая “усыновила” мальчика из Мариуполя

МИД просит открыть уголовное производство против российского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, усыновившей незаконно вывезенного в РФ украинского ребенка.

Об этом идет речь в заявлении МИД Украины.

Российская уполномоченная по правам детей также призналась в содействии незаконному усыновлению в России еще около 350 детей с оккупированных регионов Донбасса.

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В МИД отмечают, что вывоз украинских детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию и их дальнейшее усыновление россиянами грубо нарушают законодательство Украины, Женевскую конвенцию о защите гражданского населения. В частности, конвенция предусматривает обязательство государства-оккупанта не менять гражданский статус детей.

Именно поэтому министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициирует перед правоохранительными органами Украины открытие производства против российской уполномоченной Львовой-Беловой, ведь ее действия имеют признаки уголовного преступления.

– Призываем международное сообщество решительно осудить преступления России и ее должностных лиц против детей на временно оккупированных украинских территориях, – подчеркнули в МИД.

Российские пропагандистские СМИ сообщают, что Львова-Белова взяла к себе в семью мальчика из Мариуполя.

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Фото: Instagram Марии Львовой-Беловой

Источник: МИД
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