Оздоровить и сделать маленькими россиянами. Как РФ выманивает у мам их детей

Октябрь, 23 в 23:04

Истории с похищением украинских детей — это еще один виток российской гибридной войны РФ против Украины. Причем большинство задействованных это до сих пор не до конца понимает.

Катя и Арсений – из многодетной семьи. Они живут в Вильче Харьковской области. Под оккупацией прожили весну и лето. Мощных обстрелов в селе не было, поэтому мама решила довериться предложению россиян отправить детей на море – оздоровиться. Говорит, у дочери агрессивный полипоз, а местный отдел образования Волчанского района письменно пообещал вернуть детей домой через три недели.

— Мы были спокойны, потому что нам гарантировали возвращение детей. Мы подписывали бумаги, а там было указано, есть человек, который их сопровождает, и он их должен вернуть домой. Смена длится 21 день, то есть, 19 сентября они должны быть дома, – рассказывает их мама Марина Нежута.

Еще один из аргументов – в стране идет война. А им захотелось мирной жизни. Дети рассказывают, как садились в двухэтажный автобус, потом жили в гостиницах с сопровождавшей женщиной. Их отвезли в лагерь Медвежонок в Геленжике. Мальчик вспоминает, что вместе с ним было более полутысячи детей из Украины.

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19 сентября, вместо того чтобы возвращаться домой, дети сели за парты. Специально из города к ним приезжали учителя. Набор предметов стандартный: чтение, математика, а еще – русский язык. Для разговоров с родителями выдали новенькие мобильные телефоны, но свидание с родными стало под большим вопросом. Ведь украинские войска начали стремительно освобождать Харьковщину, и россияне заявили, что оставят детей у себя, так сказать, “до стабилизации обстановки”.

Родителям написали в Telegram, что забрать детей можно, однако, приезжать надо лично, или же это могут сделать родственники с доверенностью, оформленной в России. Когда женщина обратилась в отдел образования, который отправлял детей, выяснилось, что коллаборанты сбежали.

– Было очень тяжело. Граница полностью закрыта, я понимала, что поехать за детьми не смогу. Конечно, была паника, потому что я не знала откуда ждать помощи. В лагере были дети из Изюма, Балаклеи, и их мамы тоже не могли забрать, — говорит женщина.

Тем временем дети плакали, потому что боялись, что их уже никогда не заберут.

Глава Харьковщины Олег Синегубов говорит, что сейчас правоохранители массово принимают заявки о принудительном вывозе детей. Схема, рассказывает он, выглядела так: детей вывозили под предлогом оздоровления в условные лагеря. Связь терялась, и, фактически, люди оставались в заложниках, не имея возможности вернуть детей.

Информацию передают Минреинтеграции, отвечающей за процессы возврата. В пресс-релизе говорится: в Украину уже вернули 96 детей.

По словам Синегубова, россияне всячески вставляют палки в колеса. Например, когда решение о возвращении уже принято, Украина должна предоставить информацию о точном местонахождении детей. При этом Россия подобными данными не делится. К работе приходится привлекать международных партнеров.

И таких случаев – тысячи – по всем оккупированным регионам.

Детей Марины помогала вернуть благотворительная организация СОС – Детские городки. Ее создали еще в 49-м году в Вене, чтобы заботиться о сиротах. Но в этом году деятельность в Украине пришлось подкорректировать. Сейчас одно из направлений работы – вытаскивать наших детей из российских когтей.

Женщинам из Харьковщины там помогли сделать загранпаспорта, через ЕС и Беларусь отправили в Россию, и, наконец, они встретились с детьми.

Директор Дарья Касьянова говорит, что аудитория россиян: многодетные семьи, несостоятельные или сомнительные. А еще оккупанты удачно используют оторванность украинцев на захваченных территориях от какой-либо адекватной информации.

— Они были в информационном вакууме, у них не было доступа к медиа, интернету, они не знали, что происходитЭти 7 месяцев – были очень тяжелыми для них, и они думали, что так могут обеспечить безопасность своим детям, — говорит она.

При этом Дарья утверждает, что детей враг обрабатывает более чем серьезно. Прежде всего, настраивает против родителей и родной страны.

— Я общалась с детьми, которые были на оккупированных территориях, которых мы возвращали в Украину, я общалась с детьми, которые были в лагерях России. Их настраивали против Украины, говорили, что у нас фашизм, нацизм, настраивали против родителей, говорили, что вы нужны не Украине, не своим родителям, а мы вас спасаем, – говорит женщина.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец говорит, что сейчас в России, в Крыму и на Донбассе – по меньшей мере 8700 украинских детей. Переговоры о возвращении идут туго. К тому же россияне значительно упростили требования для усыновления украинских несовершеннолетних.

– Они облегчили условия, которым должны соответствовать российские усыновители. Каждое государство дает максимально высокие критерии. Это, как правило, и жилая площадь, финансовая устойчивость. Все это у них было прописано. Сейчас они от этого отказываются. Хотите усыновить украинского ребенка – пожалуйста, пишите заявление. Даже при живых родителях, – говорит Лубинец.

Также он отмечает, что каждый возврат — это сложный механизм.

– Бывает, что уже подготовлены бумаги на усыновление, бывает, что ребенок уже в детдоме. Или нам не предоставляют об этом информацию, а мы точно знаем, что дети там. Максимальных сложностей добавляет Россия. Мы фиксировали следующие факты. К примеру, родителям не удается пройти через процедуру фильтрации. Их забирают в тюрьмы или так называемые места содержания. Детей отправляют либо к родственникам, находящимся на временно оккупированной территории, либо, если нет родственников, их отправляют в детдомы и вывозят на территорию РФ, и таких случаев достаточно много, – добавляет омбудсмен.

Для тех, кто хочет написать заявление о возвращении детей, просят делать это на сайте Дети войны. Или непосредственно в Консультационном центре Уполномоченного по правам человека Верховной Рады.

Между тем, мама, которой все же удалось вернуть детей, жалеет, что не подумала о своем поступке. Ведь в стране – война.

Специалисты же говорят, даже если в страну-агрессора детей отправили не насильно, это все равно – депортация, ведь под хорошей вывеской скрывается псевдоспасение от трагедий, в которых сама Россия и виновата.