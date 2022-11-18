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Факты / Україна

В Европарламенте согласована резолюция о признании РФ страной-спонсором терроризма

Анастасия Гевко, редактор ленты
Європарламент
Фото: Depositphotos

В четверг, 17 ноября, политические группы Европейского парламента согласовали текст резолюции о признании России страной-спонсором терроризма. 

Об этом сообщил депутат Европарламента Андриус Кубилюс.

– После четырех часов переговоров между политическими группами ЕП было достигнуто соглашение по тексту (резолюции, – Ред.), – написал депутат у себя в Twitter.

Евродепутат отмечает, что в тексте документа будет содержаться строка о том, что Европейский парламент “признает Россию государством-спонсором терроризма и государством, которое использует террористические средства”.

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Как ожидается, резолюцию будут обсуждать и вынесут на голосование уже на следующей неделе – во время сессии 21-24 ноября.

Напомним, Парламентская ассамблея 13 октября единогласно приняла резолюцию, в которой Российскую Федерацию назвали террористическим режимом.

Таким образом, ПАСЕ стала первой международной организацией, которая признала РФ страной-террористом.

Также власти России признали террористическим режимом парламенты отдельных европейских стран, среди которых – Польша и Чехия.

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