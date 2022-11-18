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Факты / Україна

В оккупированном Мелитополе утро началось со взрывов

Татьяна Забожко, редактор ленты
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В оккупированном Мелитополе утро началось со взрывов
Фото: Depositphotos

Утром 18 ноября во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы.

Сообщения о громких звуках начали поступать ориентировочно в 05:20.

Официальных комментариев по поводу ситуации в городе пока нет.

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Напомним, накануне в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили, что 15 ноября украинские защитники уничтожили в Мелитополе штаб одного из подразделений армии РФ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 268-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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