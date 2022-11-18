В оккупированном Мелитополе утро началось со взрывов
Требует проверки
Фото: Depositphotos
Утром 18 ноября во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы.
Сообщения о громких звуках начали поступать ориентировочно в 05:20.
Официальных комментариев по поводу ситуации в городе пока нет.
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Напомним, накануне в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили, что 15 ноября украинские защитники уничтожили в Мелитополе штаб одного из подразделений армии РФ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 268-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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