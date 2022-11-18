В окупованому Мелітополі ранок почався з вибухів
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Фото: Depositphotos
Уранці 18 листопада в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи.
Повідомлення про гучні звуки почали надходити орієнтовно о 05:20.
Офіційних коментарів із приводу ситуації в місті поки немає.
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Нагадаємо, напередодні в Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили, що 15 листопада українські захисники знищили в Мелітополі штаб одного з підрозділів армії РФ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 268-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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