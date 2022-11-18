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Факти / Україна

В окупованому Мелітополі ранок почався з вибухів

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
В окупованому Мелітополі ранок почався з вибухів
Фото: Depositphotos

Уранці 18 листопада в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи.

Повідомлення про гучні звуки почали надходити орієнтовно о 05:20.

Офіційних коментарів із приводу ситуації в місті поки немає.

Зараз дивляться

Нагадаємо, напередодні в Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили, що 15 листопада українські захисники знищили в Мелітополі штаб одного з підрозділів армії РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 268-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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