В окупованому Мелітополі ранок почався з вибухів

Листопад, 18 в 6:13

Уранці 18 листопада в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи.

Повідомлення про гучні звуки почали надходити орієнтовно о 05:20.

Офіційних коментарів із приводу ситуації в місті поки немає.

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Нагадаємо, напередодні в Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили, що 15 листопада українські захисники знищили в Мелітополі штаб одного з підрозділів армії РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 268-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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