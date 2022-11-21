Польша и Финляндия предлагают конфисковать активы РФ в пользу Украины

Ноябрь, 20 в 23:03

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Финляндию 20 ноября предложил конфисковать активы РФ в ЕС в пользу Украины, а финский премьер Санна Марин поддержала эту идею.

Во время брифинга в Хельсинки Моравецкий заявил, что в связи с войной в Украине нужно принять более жесткие меры против России. В частности, Польша и Финляндия планируют продвигать конфискацию активов на следующем саммите ЕС.

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По словам польского премьер-министра, конфискованные деньги должны быть использованы в пользу Украины.

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– Мы должны ударить по России сильнее, чем она ожидает, – подчеркнул Моравецкий.

Глава правительства Финляндии поддержала предложение своего коллеги.

— Надеюсь, что (Европейская, — Ред.) комиссия найдет правовые решения для имплементации этих мер, — сказала Марин.

Кроме того, премьеры обсудили будущее членство Финляндии в НАТО, актуальные вопросы ЕС и двусторонние отношения. Для Моравецкого это была первая поездка в Финляндию с момента пребывания на должности главы правительства Польши в 2017 году.

Источник: Yle