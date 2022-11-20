По меньшей мере 5 млн украинцев потеряли работу из-за войны — Минэкономики

Ноябрь, 20 в 17:41

Из-за вторжения РФ в Украину работу потеряли по меньшей мере 5 миллионов человек.

Об этом на польско-украинском экономическом форуме сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

– Война разрушает рынок труда Украины. Боевые действия продолжаются там, где было занято 10 миллионов человек. По меньшей мере, 5 миллионов человек потеряли работу. В боях погибли сотни рабочих. Из-за боевых действий страну покинули уже около 7 миллионов человек. Существенно вырос уровень безработицы, – отметила Бережная.

По ее словам, именно поэтому среди ключевых приоритетов работы Правительства есть стабилизация и восстановление экономики, развитие рынка труда и возвращение домой наших граждан, а также создание новых рабочих мест. На это направлен ряд правительственных программ, которые уже запущены и успешно работают.

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– В частности, среди таких программ – доступное кредитование для бизнеса, релокация предприятий с опасных территорий в относительно безопасные, грантовая поддержка развития предпринимательства – работа, привлечение безработных к общественно полезным работам в рамках проекта Армия восстановления, программы помощи по частичной безработице и прочее, – говорит Бережная.

Кроме того, она отметила, что Украина рассчитывает на поддержку международных партнеров, что каждый из них сможет найти свой сегмент и присоединиться к обширной программе восстановления страны — через инвестиции в восстановление инфраструктуры, промышленных и социальных объектов, поддержку отдельных программ, в том числе благотворительных.