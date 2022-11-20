Щонайменше 5 млн українців втратили роботу через війну – Мінекономіки

Листопад, 20 в 17:41

Через вторгнення РФ в Україну роботу втратили щонайменше 5 мільйонів людей.

Про це на польсько-українському економічному форумі повідомила заступник міністра економіки України Тетяна Бережна.

– Війна руйнує ринок праці України. Бойові дії тривають там, де було зайнято 10 мільйонів працівників. Щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу. У боях загинули сотні робітників. Через бойові дії країну покинули вже близько 7 мільйонів людей. Суттєво зріс рівень безробіття, – зазначила Бережна.

За її словами, саме тому серед ключових пріоритетів роботи Уряду є стабілізація та відновлення економіки, розвиток ринку праці й повернення додому наших громадян, а також створення нових робочих місць. На це спрямовано низку урядових програм, які вже запущені й успішно працюють.

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– Зокрема, серед таких програм – доступне кредитування для бізнесу, релокація підприємств з небезпечних територій у відносно безпечні, грантова підтримка розвитку підприємництва єРобота, залучення безробітних до суспільно корисних робіт у межах проєкту Армія відновлення, програми допомоги з часткового безробіття тощо, – говорить Бережна.

Крім того, вона зазначила, що розраховує на підтримку міжнародних партнерів, що кожен з них зможе знайти свій сегмент та долучитись до великої програми відновлення країни – через інвестиції у відбудову інфраструктури, промислових і соціальних об’єктів, підтримку окремих програм, у тому числі благодійних.