Ноябрь, 21 в 20:00

После потери Херсона российские оккупационные войска концентрируют свои силы на востоке Украины. И самым горячим участком фронта сейчас является Донецкая область.

Об этом сообщила в эфире общенационального телемарафона заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

– После того, как был освобожден Херсон, а это достаточно деморализующий фактор для российских бойцов и общества РФ, они ищут место приложения силы, чтобы были по крайней мере тактические новости для них, чтобы этот дух поднять. Они концентрируют свои усилия сейчас на востоке, и, прежде всего, горячая точка сейчас – это Донецкая область, — отметила Маляр.

По ее словам, войска РФ сейчас немного снизили штурмовую активность на этом направлении из-за плохой погоды (по сравнению с прошлой неделей). Как уточнила замминистра, во второй половине прошлой недели на Донецком направлении украинские военные за день отражали сотни атак оккупантов.

Сейчас смотрят

В то же время враг не снижает интенсивность обстрелов по позициям Вооруженных сил Украины.

– Не уменьшилось количество обстрелов: по всему восточному фронту почти 400 обстрелов в день, – уточнила заместитель министра обороны.

Комментируя цель войск РФ на востоке Украины, Маляр подчеркнула, что она не изменилась: путинская армия стремится выйти на административные границы Донецкой области. Однако ВСУ оказывают очень мощное сопротивление и отражают все атаки.

– Там тяжелые бои. И цена того, что враг не продвигается, – очень высока. В то же время Вооруженным силам это удается, — добавила она.

Недавно спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что после громких поражений под Киевом, на Харьковском, Лиманском и Херсонском направлениях российская армия стремится выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей. А дальше оккупанты захотели бы захватить полностью Запорожскую область.