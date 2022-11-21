Листопад, 21 в 20:00

Після втрати Херсону російські окупаційні війська концентрують свої сили на сході України. І найгарячішою ділянкою фронту наразі є Донецька область.

Про це поінформувала в ефірі загальнонаціонального телемарафону заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

– Після того, як був звільнений Херсон, а це доволі деморалізуючий фактор для російських бійців і суспільства РФ, вони шукають місце прикладення сили, щоб були принаймні тактичні новини для них, щоб цей дух підняти. Вони концентрують свої зусилля зараз на сході, і насамперед найгарячіша точка зараз – це Донецька область, – зазначила Маляр.

За її словами, війська РФ зараз трохи знизили штурмову активність на цьому напрямку через погану погоду (в порівнянні з минулим тижнем). Як уточнила заступниця міністра, в другій половині минулого тижня на Донецькому напрямку українські військові за день відбивали сотні атак окупантів.

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Водночас ворог не знижує інтенсивність обстрілів по позиціях Збройних сил України.

– Не зменшилася кількість обстрілів: по всьому східному фронту майже 400 обстрілів за день, – уточнила заступниця міністра оборони.

Коментуючи мету військ РФ на сході України, Маляр наголосила, що вона не змінилася: путінська армія прагне вийти на адміністративні кордони Донецької області. Проте ЗСУ чинять дуже потужний опір та відбивають усі атаки.

– Там важкі бої. І ціна того, що ворог не просувається, – дуже висока. Натомість Збройним силам це вдається, – додала вона.

Нещодавно речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив, що після гучних поразок під Києвом, на Харківському, Лиманському і Херсонському напрямках російська армія прагне вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей. А далі окупанти захотіли б захопити повністю Запорізьку область.