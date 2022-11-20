Донецкая и Луганская области, а дальше – Запорожье: в ВСУ назвали следующие цели россиян

Ноябрь, 20 в 13:33

После громких поражений под Киевом, на Харьковском, Лиманском и Херсонском направлениях российской армии остается надеяться лишь на какие-то незначительные тактические “успехи”.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона рассказал о дальнейших планах врага и ситуации на фронте.

– Поскольку в течение всей войны и даже раньше одним из нарративов российской пропаганды звучало “освобождение народа Донбасса”, то понятно, что они хотят выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей. Следовательно, если бы они вышли на эти границы, они и дальше захотели бы захватить полностью Запорожскую область, – объяснил он.

Череватый подчеркнул, что украинские защитники сделают все возможное, чтобы сорвать планы оккупантов, и уже на сегодня ВСУ в Луганской области выбили врага из 12 населенных пунктов.

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– Во многом там инициатива за нами. Враг больше пытается обороняться, чем контратакует, – рассказал военный.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 270-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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