Ноябрь, 22 в 14:04

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню считает, что зимой Российская Федерация может сместить упор с наземных операций на авиаудары.

Об этом он сказал изданию Le Journal du Dimanche.

– Последние российские удары имеют низкую интенсивность. Наступает зима и это усложняет наземные маневры. Россияне будут способствовать этим ударам, в частности по гражданским энергетическим объектам. В Херсоне у них поражение. Их отступление было тактическим, чтобы избежать тысяч российских пленных и заморозить линию обороны по Днепру, – заявил Лекорню.

По его словам, хотя Россия и рассказывала о передовом оружии, в том числе о новых надзвуковых ракетах, однако у них много старых боеприпасов.

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По мнению Лекорню, Кремль заинтересован в том, что потянуть время зимой.

Ранее сообщалось, что россияне уже сменили тактику применения авиации после отступления из Херсона.

Источник: Le Journal du Dimanche

Фото: міноборони Росії