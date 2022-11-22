Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

Зимой Россия может изменить тактику ведения войны

Анастасия Гевко, редактор ленты
Требует проверки
Зимой Россия может изменить тактику ведения войны

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню считает, что зимой Российская Федерация может сместить упор с наземных операций на авиаудары.

Об этом он сказал изданию Le Journal du Dimanche.

– Последние российские удары имеют низкую интенсивность. Наступает зима и это усложняет наземные маневры. Россияне будут способствовать этим ударам, в частности по гражданским энергетическим объектам. В Херсоне у них поражение. Их отступление было тактическим, чтобы избежать тысяч российских пленных и заморозить линию обороны по Днепру, – заявил Лекорню.

По его словам, хотя Россия и рассказывала о передовом оружии, в том числе о новых надзвуковых ракетах, однако у них много старых боеприпасов.

Сейчас смотрят

По мнению Лекорню, Кремль заинтересован в том, что потянуть время зимой.

Ранее сообщалось, что россияне уже сменили тактику применения авиации после отступления из Херсона.

Читайте
Экономические расходы России на войну против Украины приближаются к $1 трлн – эксперт

Источник: Le Journal du Dimanche

Фото: міноборони Росії

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка