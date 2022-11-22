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Факти / Світ

Взимку Росія може змінити тактику ведення війни

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Взимку Росія може змінити тактику ведення війни

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню вважає, що взимку Російська Федерація може змістити акцент з наземних операцій на авіаудари.

Про це він сказав виданню Le Journal du Dimanche.

– Останні російські удари мають низьку інтенсивність. Настає зима й це ускладнює наземні маневри. Росіяни сприятимуть цим ударам, зокрема, по цивільних енергетичних об’єктах. У Херсоні в них поразка. Їх відступ був тактичним, щоб уникнути тисяч російських полонених та заморозити лінію оборони по Дніпру, – заявив Лекорню.

За його словами, хоча Росія і розповідала про передову зброю, в тому числі – про нові назвукові ракети, проте в них багато старих боєприпасів.

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На думку Лекорню, Кремль зацікавлений у тому, що потягнути час взимку. 

Раніше повідомлялось, що росіяни вже змінили тактику застосування авіації після відступу з Херсона.

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Джерело: Le Journal du Dimanche

Фото: міноборони Росії

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