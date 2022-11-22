Взимку Росія може змінити тактику ведення війни
Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню вважає, що взимку Російська Федерація може змістити акцент з наземних операцій на авіаудари.
Про це він сказав виданню Le Journal du Dimanche.
– Останні російські удари мають низьку інтенсивність. Настає зима й це ускладнює наземні маневри. Росіяни сприятимуть цим ударам, зокрема, по цивільних енергетичних об’єктах. У Херсоні в них поразка. Їх відступ був тактичним, щоб уникнути тисяч російських полонених та заморозити лінію оборони по Дніпру, – заявив Лекорню.
За його словами, хоча Росія і розповідала про передову зброю, в тому числі – про нові назвукові ракети, проте в них багато старих боєприпасів.
На думку Лекорню, Кремль зацікавлений у тому, що потягнути час взимку.
Раніше повідомлялось, що росіяни вже змінили тактику застосування авіації після відступу з Херсона.
Джерело: Le Journal du Dimanche
Фото: міноборони Росії