Карта боевых действий на 23.11.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
За сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Спорное, Берестовое, Бахмут, Курдюмовка, Северное, Новобахмутовка, Красногоровка, Першотравневое, Невельское, Марьинка Донецкой области.
Карта боевых действий в Украине на 23.11.2022
Полномасштабная война в Украине длится уже 273-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.