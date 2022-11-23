Карта бойових дій на 23.11.2022 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Першотравневе, Невельське, Мар’їнка Донецької області.
Карта бойових дій в Україні на 23.11.2022
Повномасштабна війна в Україні триває вже 273-тю добу.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.