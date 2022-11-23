Ноябрь, 23 в 17:00

Днем 23 ноября в Киеве прогремели мощные взрывы. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

Вражеская ракета попала в один из инфраструктурных объектов столицы, кроме того, повреждено двухэтажное здание. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Впоследствии раздались еще несколько взрывов в разных районах Киева.

Обновлено в 17:00. В результате ударов РФ три человека погибли. Среди них – 17-летняя девушка. В общей сложности пострадали 11 жителей столицы.

— 10 из них госпитализировали в медучреждения города. Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте, — сообщил мэр города.

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Отмечается, что на Киев летела 31 ракета, из них удалось сбить 21. В городе было несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры, часть города обесточена.