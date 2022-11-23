У Києві ракета влучила в об’єкт інфраструктури, є жертва
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Вдень 23 листопада у Києві пролунали потужні вибухи.
Ворожа ракета влучила в один з інфраструктурних об’єктів столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
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Згодом пролунало ще кілька вибухів у різних районах Києва, рятувальні служби та медики слідують на місця.
КОВА повідоляє, що внаслідок влучення пошкоджено двоповерхова будівля. Одна людина загинула та одна постраждала.
У мережі повідомляють, що після вибуху у деяких киян на лівому березі зникла вода і почалися перебої з електрикою.
Станом на 14:00 на всій території України, окрім Криму, оголошена повітряна тривога.