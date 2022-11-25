Листопад, 25 в 0:49

На Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), яка перебуває під російською окупацією, вдалося відновити зовнішнє електропостачання.

Про це поінформували в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) з посиланням на заяву гендиректора організації Рафаеля Гроссі.

– Зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС було відновлено через день після втрати доступу до нього внаслідок останнього інциденту, який свідчить про триваючі загрози ядерній безпеці під час збройного конфлікту в Україні, – зазначається в повідомленні.

Група експертів МАГАТЕ, які перебувають на АЕС, повідомили, що аварійні дизель-генератори станції, які працювали після зникнення зовнішнього електропостачання, були вимкнені сьогодні вранці. Це сталося після відновлення підключення атомної електростанції до обох зовнішніх ліній електропередачі: основної на 750 кВ і резервної на 330 кВ.

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Чотири реактори ЗАЕС залишаються в режимі холодної зупинки. Ще два знову переведені в режим гарячої зупинки: вони зможуть виробляти пару для станції й тепло для міста Енергодар.

У МАГАТЕ нагадали, що реактори потребують електроенергії для охолодження та інших важливих функцій ядерної безпеки, навіть коли вони зупинені та не виробляють електрику. На випадок втрати зовнішнього електропостачання на Запорізькій АЕС є аварійні дизель-генератори, які можуть працювати обмежений період часу (від 10 днів).

Експерти МАГАТЕ також повідомили, що ремонтні роботи на ЗАЕС після нещодавнього обстрілу окупантів тривають.

Рафаель Гроссі також прокоментував останню ракетну атаку РФ на Україну, внаслідок якої були відключені енергоблоки трьох українських атомних електростанцій: Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС. Гроссі назвав ситуацію в енергосистемі України безпрецедентною і потенційно небезпечною.

Він звернув увагу, що така ситуація виникає вперше від початку повномасштабної війни.

– Повна та одночасна втрата зовнішнього електропостачання українських атомних електростанцій демонструє, що ситуація з ядерною безпекою в країні стає все більш нестабільною, складною та потенційно небезпечною. Це перший випадок, коли всі станції одночасно втрачають зовнішнє живлення. Це було неможливо уявити до цієї трагічної війни. Це надзвичайно хвилює. Усі військові дії, що загрожують безпеці ядерних об’єктів України, мають бути негайно припинені, – наголосив Гроссі.

Він додав, що це ще раз нагадує про необхідність активізації дій щодо захисту АЕС та запобігання небезпеці ядерної аварії.

My statement on the situation and recent developments at nuclear power plants in #Ukraine, part 1 of 2. pic.twitter.com/nVD4yYQZEA — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) November 24, 2022

Як відомо, 23 листопада внаслідок масованої ракетної атаки РФ відбулося пошкодження енергетичної інфраструктури. Внаслідок зниження частоти в енергосистемі спрацював аварійний захист на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС. Усі енергоблоки станцій були автоматично відключені від української енергомережі.

Водночас тимчасово окупована Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекауту. Тож уперше за 40-річну історію атомної енергетики України всі енергоблоки АЕС були відключені.

Джерело: МАГАТЕ