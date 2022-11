На Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), яка перебуває під російською окупацією, вдалося відновити зовнішнє електропостачання.

Про це поінформували в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) з посиланням на заяву гендиректора організації Рафаеля Гроссі.

Група експертів МАГАТЕ, які перебувають на АЕС, повідомили, що аварійні дизель-генератори станції, які працювали після зникнення зовнішнього електропостачання, були вимкнені сьогодні вранці. Це сталося після відновлення підключення атомної електростанції до обох зовнішніх ліній електропередачі: основної на 750 кВ і резервної на 330 кВ.

Чотири реактори ЗАЕС залишаються в режимі холодної зупинки. Ще два знову переведені в режим гарячої зупинки: вони зможуть виробляти пару для станції й тепло для міста Енергодар.

У МАГАТЕ нагадали, що реактори потребують електроенергії для охолодження та інших важливих функцій ядерної безпеки, навіть коли вони зупинені та не виробляють електрику. На випадок втрати зовнішнього електропостачання на Запорізькій АЕС є аварійні дизель-генератори, які можуть працювати обмежений період часу (від 10 днів).

Експерти МАГАТЕ також повідомили, що ремонтні роботи на ЗАЕС після нещодавнього обстрілу окупантів тривають.

Рафаель Гроссі також прокоментував останню ракетну атаку РФ на Україну, внаслідок якої були відключені енергоблоки трьох українських атомних електростанцій: Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС. Гроссі назвав ситуацію в енергосистемі України безпрецедентною і потенційно небезпечною.

Він звернув увагу, що така ситуація виникає вперше від початку повномасштабної війни.

Він додав, що це ще раз нагадує про необхідність активізації дій щодо захисту АЕС та запобігання небезпеці ядерної аварії.

