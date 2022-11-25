Ноябрь, 25 в 19:13

Российский солдат, воюющий на Донецком направлении, рассказал о беззаконии на захваченных территориях Украины.

В телефонном разговоре, который перехватило Главное управление разведки, оккупант отметил, что военная полиция РФ расстреляла 28 цыган.

— Военная полиция, бл*, недавно цыган расстреляла, 28 человек. Прямо к стенке поставила и расстреляла за то, что они дали водку нашим военнослужащим и отравили их, на*уй, всю роту. *банутое государство. Мы как этот, бл*, расходный материал, – сказал он.

Также солдат пожаловался на высшее военное командование и огромные потери на войне против Украины.

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— А мы, бл*я, как лохи здесь. Командование — п*дарасы. Еще немного, и мы сами просто встанем, пойдем к комбату и застрелим. Здесь никто не будет разбираться. Здесь такой, п*здец, произвол в городах происходит. Уж не знаешь, чего ждать. Иногда свои в тебя стреляют, потому что им не те координаты дают, — сказал он.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 275-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: ГУР