Листопад, 25 в 19:13

Російський солдат, який воює на Донецькому напрямку, розповів про беззаконня на захоплених територіях України.

У телефонній розмові, яку перехопило Головне управління розвідки, окупант зазначив, що військова поліція РФ розстріляла 28 циган.

– Військова поліція, бл*, нещодавно циган розстріляла, 28 людей. Просто до стінки поставила й розстріляла за те, що вони дали горілку нашим військовослужбовцям і отруїли їх, на*уй, усю роту. *банута держава. Ми як цей, бл*, витратний матеріал, – сказав він.

Також солдат РФ поскаржився на вище військове командування та величезні втрати на війні проти України.

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– А ми, бл*я, як лохи тут. Командування – п*дараси. Ще трохи і ми самі просто встанемо, підемо до комбата і застрелимо. Тут ніхто не розбиратиметься. Тут таке, п*здец, свавілля в містах коїться. Вже не знаєш, на що чекати. Іноді ж свої в тебе стріляють, бо їм не ті координати дають, – сказав він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 275-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: ГУР