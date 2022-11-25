Ноябрь, 25 в 21:39

Оскольское водохранилище в Харьковской области превращается в пустыню: из-за заминирования восстановить его пока невозможно. А населенный пункт Оскол, где находится дамба водохранилища, пережил российскую оккупацию.

Еще в прошлом году здесь сидели рыбаки, а летом как в улье гудело от отдыхающих – купались, загорали, плавали на лодках. Оскольское водохранилище, глубина которого местами достигала десяти метров, сейчас скорее похоже на пустыню. Со дна прорастают кусты, воды стало почти в шесть раз меньше, небольшие озерца похожи на оазисы.

В начале апреля в результате боевых действий гидросооружение было повреждено, и воду бешеным потоком понесло по селам. Из берегов вышел Северский Донец, в который впадает река Оскол. Паводок был зафиксирован даже возле Святогорска в Донецкой области, а в селе Оскол люди по оба берега оказались отрезаны друг от друга.

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Огороды медсестры, жительницу Оскола Наталии Глуходид выходят прямо на берег реки. До полномасштабной войны там был сад и беседка, однако их вырвало во время ракетных обстрелов, а на месте удара – воронка, наполненная водой.

Село Оскол разделяет пополам одноименная река. Тот берег рашисты оккупировали в марте, рассказала Наталья Глуходид. Их часть села Вооруженные силы Украины держали до апреля.

С того берега на лодках люди эвакуировались на подконтрольную Украине территорию: это была единственная возможность уехать. Также переправляли друг другу лекарства, продукты.

Женщина призналась, что сине-желтую ленту, которая сейчас привязана к ее рюкзаку, прятала вместе с флагами всю оккупацию, чтобы сохранить до прихода украинских военных.

– Они вышли из того переулка, вышел танк, и я увидела флаг Украины. Это была такая радость, я за всю жизнь не испытывала такой радости! Сердце выскакивало из груди! Мы залезли с мужем на крышу, махали этим флагом, и они смотрели в бинокль, поняли, что местные, украинцы, и они нам махали тоже. Это была радость! – подчеркнула Глуходид.

Под оккупацией Оскол был до сентября. Неадекватные российские военные однажды заехали к Наталье Глуходид в огород танком.

– Пьянствовали, грабили, наркотики искали. Затем их ФСБ искало, кто этим занимается. Это было и смешно, и страшно, когда въехали в огород танки и танкисты обкуренные: кто знает, куда они пульнут, – рассказала женщина.

Наталья долго не могла поверить, неужели россияне так плохо живут. Ведь их удивляло, что в селе есть газ, шкафы-купе с раздвижной дверью и унитазы в доме.

– Говорили: у вас такие добротные дома, кирпичные, и электричество, и плитка, и пол. А я говорю: а у вас, что нет? А они говорят: У нас в доме земля! Я не могла понять, как это земля? А потом вспомнила – у моей прабабки был пол – она его еженедельно мазала. То есть у них был этот пол. Я не знаю, от чего они пришли нас “освобождать”, – добавила она.

Когда в начале апреля дамбу прорвало, огороды затопило, вода доходила до домов. Но до критической ситуации не дошло – походило на весенние паводки. Однако перебраться на тот берег уже было невозможно, течение было очень стремительным, и лодочник не рисковал переправлять людей.

Попасть на тот берег Наталья Глуходид не могла почти три недели. Больше всего беспокоилась о раненом 4-летнем Никите: он остался в другой части Оскола.

27 марта во время авианалета россияне убили семерых жителей села, несколько человек получили ранения. Среди жертв – 16-летний парень. А у Никиты оккупанты убили всю семью – маму, сестричку, бабушку и дедушку. Малыш выжил – его накрыло телами.

– Это ребенок-герой, просто герой. Он проснулся, а его все родные мертвые, ходил по этим ямам, обрывам. Он все это видел, он все это помнит. Он так терпел все перевязки. У нас здесь был хирург Коваленко, он сделал ему перевязку, осколок прошел на вылет, – проинформировала медсестра.

После разрушения гидроузла водоем быстро обмелел: около 9 тыс. гектаров дна обнажились. Уровень воды упал в шесть раз: осталось около 80 млн кубов. Почти 2 млн рыб – сомов, судаков, сазанов, окуней – погибли.

Превратилось в пустыню: как война уничтожила Оскольское водохранилище в Харьковской области / 4 фотографии

Регион маловодный, водохранилище было резервом питьевой воды, говорят в Харьковской областной военной администрации. К тому же 4 тыс. га водохранилища являются региональным ландшафтным парком. Госэкоинспекция насчитала ущерб в миллиарды.

– Была разрушена ихтиофауна, водная растительность. И, учитывая маловодность региона, это оказало негативное влияние на ситуацию в области. Предварительные оценки, скажу сразу, не все еще можно выяснить, потому что эта территория остается неразминированной. Однако по тем площадям, которые входили в состав регионального ландшафтного парка, ущерб исчислен и составляет около 3,5 млрд грн, — рассказал Андрей Нерета, директор департамента защиты окружающей среды Харьковской областной военной администрации.

Сама плотина находится на балансе коммунального предприятия Донецкого областного совета Вода Донбасса. Именно они занимаются ее состоянием, говорит Нерета.

– Однако мы в сотрудничестве с ними. Что касается перспектив наполнения этого водохранилища и восстановления – мы сейчас в очереди на разминирование. Как только взрывотехники позволят туда добраться, есть техническая возможность в кратчайшие сроки восстановить плотину. В планах до конца года, учитывая погодные условия. До конца года оно сможет наполниться, по нашим оценкам, до 30%, – добавил Нерета.

Восстановлением водохранилища заинтересовался и экоактивист Артем Приходько. Он стал известен на всю страну, когда на загрязненной харьковской реке Уды вместе с единомышленниками установил первый в стране ловитель мусора Trash Killer, который уже выловил 30 тонн хлама.

Оскольское водохранилище после наполнения водой придется зарыбливать, однако активист убежден: уничтоженную флору и фауну быстро не восстановить.

– Для того, чтобы восстановить ту флору, которая там была, и те виды рыб, нужно 10-15 лет, и то восстановить все не удастся. Можно сказать, что некоторые растения, находившиеся на берегу реки, водохранилища, исчезли навсегда, — объяснил Приходько.

Активисты же готовы убрать в лесу, отстраивать гидросооружение, делать все, чтобы Оскольское водохранилище стало таким, как до прихода рашистов.