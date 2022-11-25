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Факты / Україна

Превратилось в пустыню: как война уничтожила Оскольское водохранилище в Харьковской области

Татьяна Доцяк, журналист Факты ICTV Юлия Соколова, редактор ленты
Оскільське водосховище
Фото: Факты ICTV

Оскольское водохранилище в Харьковской области превращается в пустыню: из-за заминирования восстановить его пока невозможно. А населенный пункт Оскол, где находится дамба водохранилища, пережил российскую оккупацию.

Еще в прошлом году здесь сидели рыбаки, а летом как в улье гудело от отдыхающих – купались, загорали, плавали на лодках. Оскольское водохранилище, глубина которого местами достигала десяти метров, сейчас скорее похоже на пустыню. Со дна прорастают кусты, воды стало почти в шесть раз меньше, небольшие озерца похожи на оазисы.

Оскільське водосховище

Фото: Факты ICTV

В начале апреля в результате боевых действий гидросооружение было повреждено, и воду бешеным потоком понесло по селам. Из берегов вышел Северский Донец, в который впадает река Оскол. Паводок был зафиксирован даже возле Святогорска в Донецкой области, а в селе Оскол люди по оба берега оказались отрезаны друг от друга.

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Огороды медсестры, жительницу Оскола Наталии Глуходид выходят прямо на берег реки. До полномасштабной войны там был сад и беседка, однако их вырвало во время ракетных обстрелов, а на месте удара – воронка, наполненная водой.

Село Оскол разделяет пополам одноименная река. Тот берег рашисты оккупировали в марте, рассказала Наталья Глуходид. Их часть села Вооруженные силы Украины держали до апреля.

С того берега на лодках люди эвакуировались на подконтрольную Украине территорию: это была единственная возможность уехать. Также переправляли друг другу лекарства, продукты.

Наталя Глуходід

Медсестра Наталия Глуходид. Фото: Факты ICTV

Женщина призналась, что сине-желтую ленту, которая сейчас привязана к ее рюкзаку, прятала вместе с флагами всю оккупацию, чтобы сохранить до прихода украинских военных.

– Они вышли из того переулка, вышел танк, и я увидела флаг Украины. Это была такая радость, я за всю жизнь не испытывала такой радости! Сердце выскакивало из груди! Мы залезли с мужем на крышу, махали этим флагом, и они смотрели в бинокль, поняли, что местные, украинцы, и они нам махали тоже. Это была радость! – подчеркнула Глуходид.

Фото: Факты ICTV

Под оккупацией Оскол был до сентября. Неадекватные российские военные однажды заехали к Наталье Глуходид в огород танком.

– Пьянствовали, грабили, наркотики искали. Затем их ФСБ искало, кто этим занимается. Это было и смешно, и страшно, когда въехали в огород танки и танкисты обкуренные: кто знает, куда они пульнут, – рассказала женщина.

Наталья долго не могла поверить, неужели россияне так плохо живут. Ведь их удивляло, что в селе есть газ, шкафы-купе с раздвижной дверью и унитазы в доме.

– Говорили: у вас такие добротные дома, кирпичные, и электричество, и плитка, и пол. А я говорю: а у вас, что нет? А они говорят: У нас в доме земля! Я не могла понять, как это земля? А потом вспомнила – у моей прабабки был пол – она его еженедельно мазала. То есть у них был этот пол. Я не знаю, от чего они пришли нас “освобождать”, – добавила она.

Когда в начале апреля дамбу прорвало, огороды затопило, вода доходила до домов. Но до критической ситуации не дошло – походило на весенние паводки. Однако перебраться на тот берег уже было невозможно, течение было очень стремительным, и лодочник не рисковал переправлять людей.

Попасть на тот берег Наталья Глуходид не могла почти три недели. Больше всего беспокоилась о раненом 4-летнем Никите: он остался в другой части Оскола.

27 марта во время авианалета россияне убили семерых жителей села, несколько человек получили ранения. Среди жертв – 16-летний парень. А у Никиты оккупанты убили всю семью – маму, сестричку, бабушку и дедушку. Малыш выжил – его накрыло телами.

– Это ребенок-герой, просто герой. Он проснулся, а его все родные мертвые, ходил по этим ямам, обрывам. Он все это видел, он все это помнит. Он так терпел все перевязки. У нас здесь был хирург Коваленко, он сделал ему перевязку, осколок прошел на вылет, – проинформировала медсестра.

После разрушения гидроузла водоем быстро обмелел: около 9 тыс. гектаров дна обнажились. Уровень воды упал в шесть раз: осталось около 80 млн кубов. Почти 2 млн рыб – сомов, судаков, сазанов, окуней – погибли.

Оскільське водосховище
Оскільське водосховище
Оскільське водосховище
Оскільське водосховище
Оскільське водосховище
Оскільське водосховище
Превратилось в пустыню: как война уничтожила Оскольское водохранилище в Харьковской области / 4 фотографии

Регион маловодный, водохранилище было резервом питьевой воды, говорят в Харьковской областной военной администрации. К тому же 4 тыс. га водохранилища являются региональным ландшафтным парком. Госэкоинспекция насчитала ущерб в миллиарды.

– Была разрушена ихтиофауна, водная растительность. И, учитывая маловодность региона, это оказало негативное влияние на ситуацию в области. Предварительные оценки, скажу сразу, не все еще можно выяснить, потому что эта территория остается неразминированной. Однако по тем площадям, которые входили в состав регионального ландшафтного парка, ущерб исчислен и составляет около 3,5 млрд грн, — рассказал Андрей Нерета, директор департамента защиты окружающей среды Харьковской областной военной администрации.

Андрей Нерета. Фото: Факты ICTV

Сама плотина находится на балансе коммунального предприятия Донецкого областного совета Вода Донбасса. Именно они занимаются ее состоянием, говорит Нерета.

– Однако мы в сотрудничестве с ними. Что касается перспектив наполнения этого водохранилища и восстановления – мы сейчас в очереди на разминирование. Как только взрывотехники позволят туда добраться, есть техническая возможность в кратчайшие сроки восстановить плотину. В планах до конца года, учитывая погодные условия. До конца года оно сможет наполниться, по нашим оценкам, до 30%, – добавил Нерета.

Восстановлением водохранилища заинтересовался и экоактивист Артем Приходько. Он стал известен на всю страну, когда на загрязненной харьковской реке Уды вместе с единомышленниками установил первый в стране ловитель мусора Trash Killer, который уже выловил 30 тонн хлама.

Артем Приходько

Артем Приходько. Фото: Факты ICTV

Оскольское водохранилище после наполнения водой придется зарыбливать, однако активист убежден: уничтоженную флору и фауну быстро не восстановить.

– Для того, чтобы восстановить ту флору, которая там была, и те виды рыб, нужно 10-15 лет, и то восстановить все не удастся. Можно сказать, что некоторые растения, находившиеся на берегу реки, водохранилища, исчезли навсегда, — объяснил Приходько.

Активисты же готовы убрать в лесу, отстраивать гидросооружение, делать все, чтобы Оскольское водохранилище стало таким, как до прихода рашистов.

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