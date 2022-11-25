Ноябрь, 25 в 8:35

Утром 25 ноября в Запорожье снова раздались взрывы.

Сразу после этого руководитель областной военной администрации Александр Старух заявил, что российские войска обстреляли пригород областного центра.

Обновлено в 08:35. Как сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев, попали оккупанты в объект гражданской инфраструктуры одного из поселков Запорожского района.

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Позже руководитель ОВА уточнил, что враг разрушил СТО.

День только начинается: россияне разрушили СТО недалеко от Запорожья / 4 фотографии

– После нападения на больницу враг разрушил СТО. Здесь, к счастью, тоже обошлось без жертв. День только начинается – берегите себя! – призвал Александр Старух.

В самом Запорожье во время утренней атаки прилеты не зафиксированы.

Напомним, что россияне атаковали пригород Запорожья ориентировочно в 07:15, почти одновременно с объявлением воздушной тревоги.

Напомним, что вечером 24 ноября вражеские ракеты попали рядом с больницей в пригороде Запорожья.

Люди при обстреле не пострадали, а в здании – десятки разрушенных окон.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 275-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Старух, Анатолий Куртев

Фото: Александр Старух