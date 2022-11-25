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Факты / Україна

День только начинается: россияне разрушили СТО недалеко от Запорожья

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріл Запорізького району 25 листопада 2022

Утром 25 ноября в Запорожье снова раздались взрывы.

Сразу после этого руководитель областной военной администрации Александр Старух заявил, что российские войска обстреляли пригород областного центра.

Обновлено в 08:35. Как сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев, попали оккупанты в объект гражданской инфраструктуры одного из поселков Запорожского района.

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Позже руководитель ОВА уточнил, что враг разрушил СТО.

Обстріл Запорізького району 25 листопада 2022
Обстріл Запорізького району 25 листопада 2022
Обстріл Запорізького району 25 листопада 2022
Обстріл Запорізького району 25 листопада 2022
Обстріл Запорізького району 25 листопада 2022
Обстріл Запорізького району 25 листопада 2022
Обстріл Запорізького району 25 листопада 2022
Обстріл Запорізького району 25 листопада 2022
День только начинается: россияне разрушили СТО недалеко от Запорожья / 4 фотографии

– После нападения на больницу враг разрушил СТО. Здесь, к счастью, тоже обошлось без жертв. День только начинается – берегите себя! – призвал Александр Старух.

В самом Запорожье во время утренней атаки прилеты не зафиксированы.

Напомним, что россияне атаковали пригород Запорожья ориентировочно в 07:15, почти одновременно с объявлением воздушной тревоги.

Напомним, что вечером 24 ноября вражеские ракеты попали рядом с больницей в пригороде Запорожья.

Люди при обстреле не пострадали, а в здании – десятки разрушенных окон.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 275-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Старух, Анатолий Куртев

Фото: Александр Старух

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