День только начинается: россияне разрушили СТО недалеко от Запорожья
Утром 25 ноября в Запорожье снова раздались взрывы.
Сразу после этого руководитель областной военной администрации Александр Старух заявил, что российские войска обстреляли пригород областного центра.
Обновлено в 08:35. Как сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев, попали оккупанты в объект гражданской инфраструктуры одного из поселков Запорожского района.
Позже руководитель ОВА уточнил, что враг разрушил СТО.
– После нападения на больницу враг разрушил СТО. Здесь, к счастью, тоже обошлось без жертв. День только начинается – берегите себя! – призвал Александр Старух.
В самом Запорожье во время утренней атаки прилеты не зафиксированы.
Напомним, что россияне атаковали пригород Запорожья ориентировочно в 07:15, почти одновременно с объявлением воздушной тревоги.
Напомним, что вечером 24 ноября вражеские ракеты попали рядом с больницей в пригороде Запорожья.
Люди при обстреле не пострадали, а в здании – десятки разрушенных окон.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 275-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Александр Старух, Анатолий Куртев
Фото: Александр Старух