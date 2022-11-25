Десятки разбитых окон: россияне ударили ракетами рядом с больницей в Запорожье
Российские военные нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья.
По словам руководителя областной военной администрации Александра Старуха, вражеские ракеты попали рядом с больницей.
– К счастью, люди не пострадали, чего не скажешь о здании – десятки разбитых окон, – отметил Александр Старух.
Взрывы в областном центре люди услышали во время воздушной тревоги, объявленной в 20:54 24 ноября.
Через полчаса секретарь городского совета Анатолий Куртев уточнил, что громкие звуки зафиксированы в окрестностях Запорожья.
В то время информации о прилетах не было.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 275-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Александр Старух
Фото: Александр Старух