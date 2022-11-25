Ноябрь, 25 в 6:16

Российские военные нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья.

Десятки разбитых окон: россияне ударили ракетами рядом с больницей в Запорожье / 4 фотографии

По словам руководителя областной военной администрации Александра Старуха, вражеские ракеты попали рядом с больницей.

– К счастью, люди не пострадали, чего не скажешь о здании – десятки разбитых окон, – отметил Александр Старух.

Взрывы в областном центре люди услышали во время воздушной тревоги, объявленной в 20:54 24 ноября.

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Через полчаса секретарь городского совета Анатолий Куртев уточнил, что громкие звуки зафиксированы в окрестностях Запорожья.

В то время информации о прилетах не было.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 275-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Старух

Фото: Александр Старух