Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Десятки разбитых окон: россияне ударили ракетами рядом с больницей в Запорожье

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріл Запоріжжя 24 листопада 2022

Российские военные нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья.

Обстріл Запоріжжя 24 листопада 2022
Обстріл Запоріжжя 24 листопада 2022
Обстріл Запоріжжя 24 листопада 2022
Обстріл Запоріжжя 24 листопада 2022
Обстріл Запоріжжя 24 листопада 2022
Обстріл Запоріжжя 24 листопада 2022
Десятки разбитых окон: россияне ударили ракетами рядом с больницей в Запорожье / 4 фотографии

По словам руководителя областной военной администрации Александра Старуха, вражеские ракеты попали рядом с больницей.

– К счастью, люди не пострадали, чего не скажешь о здании – десятки разбитых окон, – отметил Александр Старух.

Взрывы в областном центре люди услышали во время воздушной тревоги, объявленной в 20:54 24 ноября.

Сейчас смотрят

Через полчаса секретарь городского совета Анатолий Куртев уточнил, что громкие звуки зафиксированы в окрестностях Запорожья.

В то время информации о прилетах не было.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 275-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Старух

Фото: Александр Старух

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка