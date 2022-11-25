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Факти / Україна

День тільки починається: росіяни зруйнували СТО неподалік Запоріжжя

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл Запорізького району 25 листопада 2022

Уранці 25 листопада в Запоріжжі знову пролунали вибухи.

Відразу після цього керівник обласної військової адміністрації Олександр Старух заявив, що російські війська обстріляли передмістя обласного центру.

Оновлено о 08:35. Як повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв, поцілили окупанти в об’єкт цивільної інфраструктури одного з селищ Запорізького району.

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Згодом керівник ОВА уточнив, що ворог зруйнував СТО.

Обстріл Запорізького району 25 листопада 2022
Обстріл Запорізького району 25 листопада 2022
Обстріл Запорізького району 25 листопада 2022
Обстріл Запорізького району 25 листопада 2022
Обстріл Запорізького району 25 листопада 2022
Обстріл Запорізького району 25 листопада 2022
Обстріл Запорізького району 25 листопада 2022
Обстріл Запорізького району 25 листопада 2022
День тільки починається: росіяни зруйнували СТО неподалік Запоріжжя / 4 фотографии

– Після нападу на лікарню ворог зруйнував СТО. Тут, на щастя, теж минулося без жертв. День тільки починається – бережіть себе! – закликав Олександр Старух.

У самому Запоріжжі під час ранкової атаки прильотів не зафіксовано.

Нагадаємо, що росіяни атакували передмістя Запоріжжя орієнтовно о 07:15, майже одночасно з оголошенням повітряної тривоги.

Увечері 24 листопада ворожі ракети влучили поруч із лікарнею в передмісті Запоріжжя.

Люди під час обстрілу не постраждали, а в будівлі – десятки зруйнованих вікон.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 275-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Старух, Анатолій Куртєв

Фото: Олександр Старух

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