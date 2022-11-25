День тільки починається: росіяни зруйнували СТО неподалік Запоріжжя
Уранці 25 листопада в Запоріжжі знову пролунали вибухи.
Відразу після цього керівник обласної військової адміністрації Олександр Старух заявив, що російські війська обстріляли передмістя обласного центру.
Оновлено о 08:35. Як повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв, поцілили окупанти в об’єкт цивільної інфраструктури одного з селищ Запорізького району.
Згодом керівник ОВА уточнив, що ворог зруйнував СТО.
– Після нападу на лікарню ворог зруйнував СТО. Тут, на щастя, теж минулося без жертв. День тільки починається – бережіть себе! – закликав Олександр Старух.
У самому Запоріжжі під час ранкової атаки прильотів не зафіксовано.
Нагадаємо, що росіяни атакували передмістя Запоріжжя орієнтовно о 07:15, майже одночасно з оголошенням повітряної тривоги.
Увечері 24 листопада ворожі ракети влучили поруч із лікарнею в передмісті Запоріжжя.
Люди під час обстрілу не постраждали, а в будівлі – десятки зруйнованих вікон.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 275-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Олександр Старух, Анатолій Куртєв
Фото: Олександр Старух