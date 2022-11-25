Листопад, 25 в 8:35

Уранці 25 листопада в Запоріжжі знову пролунали вибухи.

Відразу після цього керівник обласної військової адміністрації Олександр Старух заявив, що російські війська обстріляли передмістя обласного центру.

Оновлено о 08:35. Як повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв, поцілили окупанти в об’єкт цивільної інфраструктури одного з селищ Запорізького району.

Зараз дивляться

Згодом керівник ОВА уточнив, що ворог зруйнував СТО.

День тільки починається: росіяни зруйнували СТО неподалік Запоріжжя / 4 фотографии

– Після нападу на лікарню ворог зруйнував СТО. Тут, на щастя, теж минулося без жертв. День тільки починається – бережіть себе! – закликав Олександр Старух.

У самому Запоріжжі під час ранкової атаки прильотів не зафіксовано.

Нагадаємо, що росіяни атакували передмістя Запоріжжя орієнтовно о 07:15, майже одночасно з оголошенням повітряної тривоги.

Увечері 24 листопада ворожі ракети влучили поруч із лікарнею в передмісті Запоріжжя.

Люди під час обстрілу не постраждали, а в будівлі – десятки зруйнованих вікон.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 275-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Старух, Анатолій Куртєв

Фото: Олександр Старух