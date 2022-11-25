Есть большой дефицит: гендиректор YASNO сказал, когда стабилизируется ситуация в энергосистеме Украины
Ситуация в энергетической системе Украины достаточно сложная, в городах большой дефицит электроэнергии.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко.
Он отметил, что мощность украинских АЭС растет, хотя и не так быстро, как хотелось бы. Через несколько дней ситуация в энергосистеме Украины немного стабилизируется.
Коваленко объяснил, что в первую очередь энергетики возобновляют энергоснабжение на объектах критической инфраструктуры, затем подключают бытовых потребителей.
– После того, как критическая инфраструктура подключена – начинают подключать обычных потребителей. Если света достаточно, это происходит довольно быстро. Но сейчас большой дефицит электроэнергии. Поэтому сейчас главная цель энергетиков, чтобы в каждом доме был свет хотя бы два-три часа в сутки, — сказал он.
Ранее стало известно, что четыре атомных электростанции Украины снова получили доступ к национальной энергосистеме.