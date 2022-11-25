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Факты / Україна

Есть большой дефицит: гендиректор YASNO сказал, когда стабилизируется ситуация в энергосистеме Украины

Валентина Чорна, редактор ленты
електроенергія
Фото: Depositphotos

Ситуация в энергетической системе Украины достаточно сложная, в городах большой дефицит электроэнергии.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко.

Он отметил, что мощность украинских АЭС растет, хотя и не так быстро, как хотелось бы. Через несколько дней ситуация в энергосистеме Украины немного стабилизируется.

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Коваленко объяснил, что в первую очередь энергетики возобновляют энергоснабжение на объектах критической инфраструктуры, затем подключают бытовых потребителей.

– После того, как критическая инфраструктура подключена – начинают подключать обычных потребителей. Если света достаточно, это происходит довольно быстро. Но сейчас большой дефицит электроэнергии. Поэтому сейчас главная цель энергетиков, чтобы в каждом доме был свет хотя бы два-три часа в сутки, — сказал он.

Ранее стало известно, что четыре атомных электростанции Украины снова получили доступ к национальной энергосистеме.

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