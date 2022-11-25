Листопад, 25 в 18:27

Ситуація в енергетичній системі України досить складна, у містах є великий дефіцит електроенергії.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко.

Він зазначив, що потужність українських АЕС зростає, хоч і не так швидко, як би хотілось. За кілька днів ситуація в енергосистемі України трохи стабілізується.

Зараз дивляться

Коваленко пояснив, що першочергово енергетики відновлюють енергопостачання на об’єктах критичної інфраструктури, потім підключають побутових споживачів.

– Після того, як критична інфраструктура підключена – починають підключати звичайних споживачів. Якщо світла достатньо, це проходить доволі швидко. Але наразі є великий дефіцит електроенергії. Тому зараз головна мета енергетиків, щоб у кожної оселі було світло хоча б дві-три години на добу, – сказав він.

Раніше стало відомо, що чотири атомні електростанції України знову отримали доступ до національної енергосистеми.