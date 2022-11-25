Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Россияне на это не рассчитывали: критический момент в энергосистеме Украины длился 14 часов

Валентина Чорна, редактор ленты
Россияне на это не рассчитывали: критический момент в энергосистеме Украины длился 14 часов
Фото: Unsplash

Критический момент в энергетической системе Украины в результате массированного ракетного удара РФ длился 14 часов.

Об этом заявила советница министра энергетики Лана Зеркаль.

По ее словам, враг не рассчитывал, что украинские специалисты смогут соединить систему в такие сроки.

Сейчас смотрят

– Уже подключена почти вся критическая инфраструктура, заживляются потребители. То есть мы поднимаемся и делаем это достаточно быстро. Критический момент в Украине длился всего 14 часов. Через 14 часов нашим специалистам удалось соединить систему. Это, в принципе, очень хороший результат, на который россияне не рассчитывали. Они рассчитывали, что полностью положат систему, и мы не сможем восстановиться, – сказала она.

Зеркаль отметила, что Запорожская атомная станция уже подключена к украинской сети и получает питание.

– Критическая опасность уже устранена. Что касается других атомных станций, то они постепенно наращивают свое производство и подключены к сети. Конечно, в сети сейчас недостаточно всех возможностей для того, чтобы обеспечить украинцев электрической энергией. Сейчас у нас только половина от необходимой генерации, — сказала она.

Читайте
Четыре АЭС Украины снова получили доступ к национальной энергосистеме — МАГАТЭ

Источник: Новое время
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка