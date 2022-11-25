Ноябрь, 25 в 17:47

Критический момент в энергетической системе Украины в результате массированного ракетного удара РФ длился 14 часов.

Об этом заявила советница министра энергетики Лана Зеркаль.

По ее словам, враг не рассчитывал, что украинские специалисты смогут соединить систему в такие сроки.

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– Уже подключена почти вся критическая инфраструктура, заживляются потребители. То есть мы поднимаемся и делаем это достаточно быстро. Критический момент в Украине длился всего 14 часов. Через 14 часов нашим специалистам удалось соединить систему. Это, в принципе, очень хороший результат, на который россияне не рассчитывали. Они рассчитывали, что полностью положат систему, и мы не сможем восстановиться, – сказала она.

Зеркаль отметила, что Запорожская атомная станция уже подключена к украинской сети и получает питание.

– Критическая опасность уже устранена. Что касается других атомных станций, то они постепенно наращивают свое производство и подключены к сети. Конечно, в сети сейчас недостаточно всех возможностей для того, чтобы обеспечить украинцев электрической энергией. Сейчас у нас только половина от необходимой генерации, — сказала она.