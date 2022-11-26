Ноябрь, 26 в 18:49

Российские оккупанты, которые воюют на Донецком направлении, переживают из-за вероятного наступления Вооруженных сил Украины.

Об этом свидетельствует телефонный разговор солдата РФ, обнародованный Главным управлением разведки.

– Тревогу нам объявили, хохлы технику на нас сводят, до 25 числа хотят нас выбить – приказ дан от америкосов. Народа ни*ера у нас, командир роты – уже четвертый командир взвода – все меняются, людей убивают. У нас людей вообще не осталось, – сказал он.

Также оккупант пожаловался на отсутствие нормального питания.

Сейчас смотрят

— Жрать нечего, бл*. Здесь дают каши, но такое га*но. Эти каши уже жрать невозможно – мы полтора месяца их жрем, – возмутился солдат РФ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 276-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.