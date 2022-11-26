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Факти / Україна

До 25 числа нас хочуть вибити: окупант скаржиться на наступ ЗСУ і харчування на війні

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти, які воюють на Донецькому напрямку, хвилюються через ймовірний наступ Збройних сил України.

Про це свідчить телефонна розмова солдата РФ, яку оприлюднило Головне управління розвідки.

– Тривогу нам оголосили, хохли техніку на нас стягують, до 25 числа хочуть нас вибити – наказ дано від американців. Народу ні*єра у нас, командир роти – вже четвертий командир взводу – всі змінюються, людей вбивають. У нас людей взагалі не залишилося, – сказав він.

Також окупант поскаржився на відсутність нормального харчування.

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– Жерти немає чого, бл*. Тут дають каші, але таке гі*но. Ці каші вже жерти неможливо – ми півтора місяці їх жеремо, – обурився солдат РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 276-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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