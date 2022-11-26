До 25 числа нас хочуть вибити: окупант скаржиться на наступ ЗСУ і харчування на війні
Російські окупанти, які воюють на Донецькому напрямку, хвилюються через ймовірний наступ Збройних сил України.
Про це свідчить телефонна розмова солдата РФ, яку оприлюднило Головне управління розвідки.
– Тривогу нам оголосили, хохли техніку на нас стягують, до 25 числа хочуть нас вибити – наказ дано від американців. Народу ні*єра у нас, командир роти – вже четвертий командир взводу – всі змінюються, людей вбивають. У нас людей взагалі не залишилося, – сказав він.
Також окупант поскаржився на відсутність нормального харчування.
– Жерти немає чого, бл*. Тут дають каші, але таке гі*но. Ці каші вже жерти неможливо – ми півтора місяці їх жеремо, – обурився солдат РФ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 276-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.