Листопад, 26 в 0:32

Чехія під час можливої зимової міграційної хвилі з України, до якої чеський уряд готується зараз, зможе прийняти лише десятки тисяч біженців.

Про це пише Czech Radio з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Чехії Віта Ракушана.

За його словами, це пов’язано з відсутністю місць для розміщення людей, а також обмеженими можливостями соціальної системи та системи охорони здоров’я.

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Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський раніше говорив, що кількість українців у Чеській Республіці становить від 3,4 до 3,7% населення, тобто від 355 до 390 тисяч осіб, а кількість виданих віз тимчасового захисту сягає 460 тисяч.

Таким чином, Чехія прийняла найбільшу кількість біженців на душу населення в ЄС, після того, як Росія в лютому почала повномасштабне вторгнення в Україну, пише видання.

Наразі чеський уряд готує сценарій кризового типу розміщення, оскільки, за словами Ракушана, іншого типу житла не буде. У зв’язку з цим він зазначив, що необхідна допомога всього Євросоюзу і країн-членів, які не так перевантажені, як Чехія.

За словами Віта Ракушана, поточний наплив біженців невеликий, і жоден регіон не відчуває надлишкового тиску.

– Наразі ми не стикаємося з великою хвилею біженців. Якась кількість людей прибуває, але треба зазначити, що багато хто вже покинув територію Чехії. Вони повернулися в Україну і чекають, що буде взимку, – заявив чеський міністр.

У середу, 23 листопада, МВС Чехії видало українцям 695 віз тимчасового захисту, зазначає видання.