Ноябрь, 26 в 1:00

Украинская энергосистема может выйти на графики плановых отключений света уже в выходные.

Об этом заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

Как заявил Кудрицкий, сейчас в Укрэнерго ожидают набор мощностей на атомных электростанциях, в частности, на Ровенской АЭС.

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— Соответственно, этот процент покрытия потребления нашей внутренней генерацией будет немножко расти, хотя уже не так стремительно, как мы восстанавливались после системной аварии, которая имела место во вторник. Мы планируем, что выходные мы пройдем с дефицитом 25%. Это показатель близок к тому, что был до последнего обстрела, но он все еще будет немного больше, — сказал он.

Владимир Кудрицкий говорит, что графики ограничений будут оставаться, но в Укрэнерго надеются, что на выходных удастся войти в какой-то плановый режим.

По оценке главы Укрэнерго, графики со стабилизационными отключениями могут вернуться раньше, чем в понедельник, 28 ноября, но многое зависит от ближайших событий в субботу.

— Посмотрим завтра, возможно, нам удастся достичь планового режима еще раньше. Например, с воскресенья. Обещать не могу, посмотрим, как пройдет суббота. Сейчас мы немного изменили тактику и доводим до облэнерго не объем ограничений, а лимит потребления по области, — сказал он.

Он добавил, что 26 ноября будут определены лимиты, позволяющие сделать отключения менее длительными и попытаться войти в плановый режим.