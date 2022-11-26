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Факти / Україна

Графіки стабілізаційних відключень можуть повернутись вже на вихідних – Укренерго

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Графіки стабілізаційних відключень можуть повернутись вже на вихідних – Укренерго
Фото: Pixabay

Енергосистема України може повернутись до графіків планових відключень світла вже на цих вихідних.

Про це заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький в етері телемарафону.

Як заявив Кудрицький, наразі в Укренерго очікують набір потужностей на атомних електростанціях, зокрема, на Рівненській АЕС.

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– Відповідно, цей процент покриття споживання нашою внутрішньою генерацією буде трошки зростати, хоча вже не так стрімко, як ми відновлювалися після системної аварії, яка мала місце у вівторок. Ми плануємо, що вихідні ми пройдемо з дефіцитом 25%. Це показник є близьким до того, що був до останнього обстрілу, але він все ще буде трохи більшим, – сказав він.

Володимир Кудрицький каже, що графіки обмежень залишатимуться, але в Укренерго мають надія, що на вихідних вдасться увійти до якогось планового режиму.

За оцінкою голови Укренерго, графіки зі стабілізаційними відключеннями можуть повернутися раніше, ніж у понеділок, 28 листопада, але багато чого залежить від найближчих подій у суботу.

– Подивимося завтра, можливо, нам вдасться досягти планового режиму ще раніше. Наприклад, з неділі. Обіцяти не можу, побачимо, як пройде субота. Наразі ми трохи змінили тактику і доводимо до обленерго не обсяг обмежень, а ліміт споживання по області, – сказав він.

Він додав, що 26 листопада будуть визначені ліміти, що дозволяють зробити відключення менш тривалими та спробувати увійти до планового режиму.

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