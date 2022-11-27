Ноябрь, 26 в 22:51

Люксембург передал Украине шесть дронов Primoco One 150, изготовленных в Чехии.

Об этом пишет портал Army Recognition со ссылкой на Министерство обороны Люксембурга.

Отмечается, что Украине были предоставлены шесть дронов Primoco One 150, которые приобретены в рамках военной помощи украинским военным после российского вторжения.

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Primoco One 150 имеет хвостовые стрелы и крылья, установленные в верхней части фюзеляжа. БПЛА базируется на полностью композитном планере и имеет фиксированное шасси трехколесного типа. Его длина составляет 3,65 м, размах крыльев — 4,85 м, высота — 1,25 м. Максимальная взлетная масса БПЛА — 150 кг, а максимальная грузоподъемность — до 30 кг.

Primoco One 150 оснащен четырехтактным четырехцилиндровым поршневым двигателем с впрыском топлива мощностью 340 л.с. с двумя пропеллерами, расположенными в задней части фюзеляжа. Он имеет продолжительность полета до 15 часов, дальность полета от наземной станции до 200 км и общее расстояние до 2 тыс. км.

Беспилотник может выполнять взлет и посадку в любое время суток, даже при неблагоприятных погодных условиях.

Его короткая взлетно-посадочная полоса длиной 300 метров позволяет выполнять воздушные миссии из отдаленных мест и с ограниченными возможностями для посадки/взлета.

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Источник: Army Recognition

Фото: Army Recognition