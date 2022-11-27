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Факты / Україна

Люксембург передал Украине шесть разведывательных дронов Primoco One 150

Илья Нежигай, редактор ленты
Люксембург передал Украине шесть разведывательных дронов Primoco One 150

Люксембург передал Украине шесть дронов Primoco One 150, изготовленных в Чехии.

Об этом пишет портал Army Recognition со ссылкой на Министерство обороны Люксембурга.

Отмечается, что Украине были предоставлены шесть дронов Primoco One 150, которые приобретены в рамках военной помощи украинским военным после российского вторжения.

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Primoco One 150 имеет хвостовые стрелы и крылья, установленные в верхней части фюзеляжа. БПЛА базируется на полностью композитном планере и имеет фиксированное шасси трехколесного типа. Его длина составляет 3,65 м, размах крыльев — 4,85 м, высота — 1,25 м. Максимальная взлетная масса БПЛА — 150 кг, а максимальная грузоподъемность — до 30 кг.

Primoco One 150 оснащен четырехтактным четырехцилиндровым поршневым двигателем с впрыском топлива мощностью 340 л.с. с двумя пропеллерами, расположенными в задней части фюзеляжа. Он имеет продолжительность полета до 15 часов, дальность полета от наземной станции до 200 км и общее расстояние до 2 тыс. км.

Беспилотник может выполнять взлет и посадку в любое время суток, даже при неблагоприятных погодных условиях.

Его короткая взлетно-посадочная полоса длиной 300 метров позволяет выполнять воздушные миссии из отдаленных мест и с ограниченными возможностями для посадки/взлета.

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Источник: Army Recognition

Фото: Army Recognition

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