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Факти / Україна

Люксембург передав Україні шість розвідувальних дронів Primoco One 150

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Люксембург передав Україні шість розвідувальних дронів Primoco One 150

Люксембург передав Україні шість дронів Primoco One 150, виготовлених у Чехії.

Про це пише портал Army Recognition із посиланням на Міністерство оборони Люксембурга.

Зазначається, що Україні були надані шість дронів Primoco One 150, які придбані в рамках військової допомоги українським військовим після російського вторгнення.

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Primoco One 150 має хвостові стріли та крила, встановлені у верхній частині фюзеляжу. БПЛА базується на повністю композитному планері та має фіксоване шасі триколісного типу. Його довжина становить 3,65 м, розмах крил – 4,85 м, висота – 1,25 м. Максимальна злітна маса БПЛА – 150 кг, а максимальна вантажопідйомність – до 30 кг.

Primoco One 150 оснащений чотиритактним чотирициліндровим поршневим двигуном з впорскуванням палива потужністю 340 к.с. з двома пропелерами, розташованими в задній частині фюзеляжу. Він має тривалість польоту до 15 годин, дальність польоту від наземної станції до 200 км та загальну відстань до 2 тис. км.

Безпілотник може виконувати зліт і посадку в будь-який час доби, навіть за несприятливих погодних умов.

Його коротка злітно-посадкова смуга довжиною 300 метрів надає можливість виконувати повітряні місії з віддалених місць та з обмеженими можливостями для посадки/зльоту.

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Джерело: Army Recognition

Фото: Army Recognition

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