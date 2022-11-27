Листопад, 26 в 22:51

Люксембург передав Україні шість дронів Primoco One 150, виготовлених у Чехії.

Про це пише портал Army Recognition із посиланням на Міністерство оборони Люксембурга.

Зазначається, що Україні були надані шість дронів Primoco One 150, які придбані в рамках військової допомоги українським військовим після російського вторгнення.

Зараз дивляться

Primoco One 150 має хвостові стріли та крила, встановлені у верхній частині фюзеляжу. БПЛА базується на повністю композитному планері та має фіксоване шасі триколісного типу. Його довжина становить 3,65 м, розмах крил – 4,85 м, висота – 1,25 м. Максимальна злітна маса БПЛА – 150 кг, а максимальна вантажопідйомність – до 30 кг.

Primoco One 150 оснащений чотиритактним чотирициліндровим поршневим двигуном з впорскуванням палива потужністю 340 к.с. з двома пропелерами, розташованими в задній частині фюзеляжу. Він має тривалість польоту до 15 годин, дальність польоту від наземної станції до 200 км та загальну відстань до 2 тис. км.

Безпілотник може виконувати зліт і посадку в будь-який час доби, навіть за несприятливих погодних умов.

Його коротка злітно-посадкова смуга довжиною 300 метрів надає можливість виконувати повітряні місії з віддалених місць та з обмеженими можливостями для посадки/зльоту.

Читайте Україна отримає позашляховики HMMWV від Люксембургу

Джерело: Army Recognition

Фото: Army Recognition