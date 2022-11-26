Ноябрь, 26 в 12:29

Днем 26 ноября во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области прогремел мощный взрыв.

По словам советника городского главы Петра Андрющенко, громкий звук был слышен в Левобережном районе города.

В настоящее время советник мэра выясняет все, что известно об инциденте.

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Напомним, что несколькими часами ранее Петр Андрющенко сообщал о результатах взрыва автомобиля вблизи оккупационной администрации по улице Громовой, 63.

Известно, что 24 ноября был ликвидирован россиянин, принадлежавший к оккупационной администрации.

Мужчина в момент взрыва находился в машине.

Еще по меньшей мере двое россиян пострадали.

Одного в тяжелом состоянии с ожогами госпитализировали в больницу Донецка.

Второго с переломом руки и черепно-мозговой травмой повезли в медучреждение в Мариуполе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 276-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Петр Андрющенко