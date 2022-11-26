В оккупированном Мариуполе прогремел мощный взрыв
Днем 26 ноября во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области прогремел мощный взрыв.
По словам советника городского главы Петра Андрющенко, громкий звук был слышен в Левобережном районе города.
В настоящее время советник мэра выясняет все, что известно об инциденте.
Напомним, что несколькими часами ранее Петр Андрющенко сообщал о результатах взрыва автомобиля вблизи оккупационной администрации по улице Громовой, 63.
Известно, что 24 ноября был ликвидирован россиянин, принадлежавший к оккупационной администрации.
Мужчина в момент взрыва находился в машине.
Еще по меньшей мере двое россиян пострадали.
Одного в тяжелом состоянии с ожогами госпитализировали в больницу Донецка.
Второго с переломом руки и черепно-мозговой травмой повезли в медучреждение в Мариуполе.
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Источник: Петр Андрющенко