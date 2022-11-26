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Факти / Україна

В окупованому Маріуполі прогримів потужний вибух

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
В окупованому Маріуполі прогримів потужний вибух
Фото: Depositphotos

Удень 26 листопада в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунав потужний вибух.

За словами радника міського голови Петра Андрющенка, гучний звук було чутно в Лівобережному районі міста.

Нині радник мера з’ясовує все, що відомо про інцидент.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 276-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

 

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