В окупованому Маріуполі прогримів потужний вибух
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Удень 26 листопада в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунав потужний вибух.
За словами радника міського голови Петра Андрющенка, гучний звук було чутно в Лівобережному районі міста.
Нині радник мера з’ясовує все, що відомо про інцидент.
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