В окупованому Маріуполі прогримів потужний вибух

Листопад, 26 в 12:29

Удень 26 листопада в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунав потужний вибух.

За словами радника міського голови Петра Андрющенка, гучний звук було чутно в Лівобережному районі міста.

Нині радник мера з’ясовує все, що відомо про інцидент.

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