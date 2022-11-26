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Факты / Україна

Погибли из-за отравления газом: в Одесской области погибли 77-летний пенсионер и его 14-летний внук

Анастасия Гевко, редактор ленты
Погибли из-за отравления газом: в Одесской области погибли 77-летний пенсионер и его 14-летний внук
Фото: Pexels

В Одесской области из-за отравления угарным газом погибли 77-летний пенсионер и его 14-летний внук.

Инцидент произошел в населенном пункте Лиманка, очевидцы сообщают, что трагедия произошла из-за генератора, установленного в гараже.

Так, в доме исчез свет, поэтому пожилой мужчина пошел в гараж проверить, исправен ли генератор. Он долго не возвращался, так что подросток тоже пошел в гараж, чтобы посмотреть, что произошло.

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Он увидел лежавшего на полу дедушку и вызвал ему скорую помощь. По мнению соседей, мальчик не понял, что произошло, поэтому остался рядом с родственником и не попытался вытащить его наружу.

Очевидцы сообщают, что скорая помощь приехала на место происшествия, но к ней никто не вышел и медики уехали. Тела пенсионера и подростка, лежавшие в гараже, позже обнаружили родные.

По предварительным данным, дедушка и внук отравились угарным газом из-за неисправного генератора.

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Источник: УНИАН
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