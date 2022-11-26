Листопад, 26 в 18:45

В Одеській області через отруєння чадним газом загинули 77-річний пенсіонер та його 14-річний онук.

Інцидент стався в населеному пункті Лиманка, очевидці повідомляють, що трагедія сталась через генератор, встановлений у гаражі.

Так, в будинку зникло світло, тож чоловік похилого віку пішов у гараж перевірити, чи справний генератор. Він довго не повертався, тож підліток такой пішов у гараж, щоб подивитись, що сталося.

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Він побачив дідуся, який лежав на підлозі, і викликав швидку допомогу. На думку сусідів, хлопчик не зрозумів, що сталось, а тому залишився поруч з родичем і не спробував витягнути його назовні.

Очевидці повідомляють, що швидка допомога приїхала на місце події, але до неї ніхто не вийшов і медики поїхали. Тіла пенсіонера та підлітка, що лежали в гаражі, пізніше знайшли рідні.

За попередніми даними, дідусь та онук отруїлись чадним газом через несправний генератор.