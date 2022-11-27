Дефицит мощности в энергосистеме снизился до 20% – Укрэнерго

Ноябрь, 27 в 11:39

По состоянию на 11:00 производители электроэнергии покрывают почти 80% потребностей, однако потребление постепенно растет из-за похолодания.

Поэтому во всех областях действуют аварийные или плановые отключения, в зависимости от дефицита в отдельных регионах, сообщает Укрэнерго.

– Из этих 80% критическая инфраструктура потребляет всего около 10%, остальная электроэнергия используется для электроснабжения потребителей. В таких условиях операторы систем распределения (облэнерго) имеют все возможности равномерно чередовать ограничения потребителей. Режим ограничения потребления продолжает действовать из-за дефицита мощности, который сейчас составляет около 20%, – объясняют энергетики.

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