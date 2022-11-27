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Факти / Україна

Дефіцит потужності в енергосистемі знизився до 20% – Укренерго

Валентина Летяк, редакторка стрічки
електроенергія
Фото: Depositphotos

Станом на 11:00 виробники електроенергії покривають майже 80% потреб споживання, проте воно поступово зростає через похолодання.

Тому в усіх областях діють аварійні або ж планові відключення, в залежності від дефіциту в окремих регіонах, повідомляє Укренерго.

– З цих 80% критична інфраструктура споживає лише близько 10%, решта електроенергії використовується для електропостачання споживачів. За таких умов оператори систем розподілу (обленерго) мають всі можливості рівномірно чергувати обмеження споживачів. Режим обмеження споживання продовжує діяти через дефіцит потужності, який наразі складає близько 20%, – пояснюють енергетики.

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У Києві та області сьогодні застосовуються  екстрені відключення світла.

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