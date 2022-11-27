Обещают награду 500 тыс. рублей: в Мелитополе оккупанты объявили “охоту” на партизан

Ноябрь, 27 в 17:34

В оккупированном Мелитополе оккупанты ищут партизан и даже объявили вознаграждение в 500 тысяч рублей.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

— Рашисты во временно оккупированном Мелитополе сражаются в агонии. Коллаборанты обсуждают план побега, гауляйтеры терроризируют медиков, а оккупанты любым способом ищут партизан, — заявляет мэр.

Кроме того, он отмечает, что причиной очередного террора является тотальное сопротивление украинских медработников, отказывающихся сотрудничать с захватчиками.

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— Оккупанты упорно рекламируют чат-бот, на котором побуждают жителей сдавать “украинских бандитов”. За ценную информацию даже предлагают 500 тысяч рублей, – добавляет Федоров.

Ранее он сообщал, что под Мелитополем оккупанты восстанавливают оборонную линию фашистов Вотан.