Под Мелитополем оккупанты восстанавливают оборонную линию фашистов Вотан – Федоров

Ноябрь, 27 в 12:41

Мелитополь известен тем, что через него проходила оборонительная линия немецко-фашистских захватчиков Вотан. На этой неделе российские оккупанты начали ее восстанавливать, сообщил в эфире телемарафона мэр города Иван Федоров.

– Но они забыли историю, как в 1943 году ее удалось прорвать, и они быстро бежали. На территории Мелитопольского района они восстанавливают линию Вотан, которая проходит через Константиновку, Мордвиновку и Вознесенку, пытаясь этот рубеж удерживать и строить свои оборонные линии, – заявил он.

Линию обороны Пантера-Вотан или Восточный вал построили войска нацистской Германии в 1943 году.

Она служила нацистам тыловым рубежом, однако ее не смогли построить за короткий промежуток времени, поэтому она почти полностью состояла только из полевых укреплений. К лету 1944 года Красная армия прорвала Восточный вал по всей длине.

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Фото: Іван Федоров