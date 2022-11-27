Обіцяють нагороду 500 тис. рублів: у Мелітополі окупанти оголосили “полювання” на партизан

Листопад, 27 в 17:34

В окупованому Мелітополі окупанти шукають партизан та навіть оголосили винагороду в 500 тисяч рублів.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

– Рашисти у тимчасово окупованому Мелітополі б’ються в агонії. Колаборанти обговорюють план втечі, гауляйтери тероризують медиків, а окупанти будь-яким способом шукають партизан, – заявляє мер.

Крім того, він зазначає, що причиною чергового терору є тотальний спротив українських медпрацівників, які відмовляються співпрацювати із загарбниками.

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– Окупанти завзято рекламують чат-бот, на якому спонукають жителів здавати “українських бандитів”. За цінну інформацію навіть пропонують 500 тис рублів, – додає Федоров.

Раніше він повідомляв, що під Мелітополем окупанти відновлюють оборонну лінію фашистів Вотан.