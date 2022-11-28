Власти Киева должны за неделю исправить ошибки по организации Пунктов несокрушимости — Арахамия

Ноябрь, 27 в 23:05

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что власти Киева должны за неделю исправить ошибки по организации Пунктов несокрушимости, после чего состоится их совместная инспекция вместе с мэром Киева Виталием Кличко.

– Конечно, кто-то может сказать, что депутаты плохие, а пункты хорошие. Но если случится так, что десяткам тысяч киевлян придется срочно самим “проинспектировать” Пункты несокрушимости и они увидят и услышат то же, что и мы, то легче от этого никому не станет. Потому у меня есть предложение. Через неделю власти города исправят ошибки и мы вместе с городским головой пойдем на инспекцию. Это будет лучшее доказательство того, что никто из нас не ищет спекуляций, — написал он в Telegram.

Также Арахамия добавил, что нардепы Слуги народа решили провести инспекцию Пунктов несокрушимости в столице 26 ноября из-за того, что “доклады властей города сильно отличались от того, что говорят люди и публикуют СМИ”. По его словам, единственной целью такой проверки есть желание исправить ситуацию.

– Киев остается приоритетной целью для врага. Россияне будут дальше бить по критической инфраструктуре, чтобы сделать жизнь в городе невыносимой. Задача для всех нас – создать в Киеве точки стабильности, где люди получат поддержку в критический момент. Это сделают либо власти города, либо мы найдем тех, кому не безразличны 3 миллиона киевлян. Нас действительно устраивают оба варианта. Но политической борьбы на этой теме не будет и быть не может, – говорит он.

Позже Арахамия также опубликовал три видео о неработающих Пунктах несокрушимости в Киеве.