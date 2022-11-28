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Факти / Україна

Енергетики готуються до можливої нової атаки РФ і знають, куди вона буде націлена – Харченко

Валентина Летяк, редакторка стрічки
електроенергетика
Фото: Depositphotos

Найближчими днями можливий новий масований ракетний удар РФ по енергетичній інфраструктурі України. Енергетики знають, куди можуть цілитися окупанти, і готуються до цього.

Про це заявив в ефірі телемарафону директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

– Ми розуміємо, куди вони можуть цілитись і де буде найнеприємніше. Головна робота в тому, щоб пом’якшити наслідки…Є попередня інформація, що можуть бути атаки наступними днями. Ми готуємось і дуже напружено йде зараз робота, – пояснив експерт.

За його словами, в Україні не лишилося жодної непошкодженої електростанції чи трансформатора, ситуація справді дуже складна.

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У понеділок, 28 листопада, через стрімке зростання дефіциту потужності до 27% по всій території України застосовуються аварійні відключення електроенергії.

В Укренерго пояснили, що це сталося внаслідок аварійних відключень блоків на кількох електростанціях.

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