Ноябрь, 28 в 19:45

Ситуация с электроснабжением в Киеве и в отдельных регионах, которыми занимается энергокомпания Yasno, может улучшиться в ближайшие дни.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко.

По его словам, по тем регионам, где оперирует Yasno, ситуация остается сложной, но контролируемой.

Сейчас смотрят

Коваленко говорит, что кроме российских обстрелов, восстановлению электроснабжения мешают погодные условия.

Гендиректор энергокомпании также прокомментировал графики отключения света в Киеве, где с 28 ноября ввели электроснабжение по 2-3 часа в сутки для потребителей электроэнергии.

— Нынешний дефицит связан с генерацией. На Киевщину подают ровно столько, сколько подают, а уже сети их распределяют среди потребителей… На Киевщину у нас где-то есть 600 МВт, когда требуется 1300 МВт. Из этих 600 мегаватт 300 необходимы для критической инфраструктуры, которую нельзя отключать: это больницы, родильные дома, это коммунальные предприятия. И на нас, конечных потребителей, остается всего лишь 300 с небольшим МВт потребления, — пояснил он.

Сергей Коваленко говорит, что необходимо распределить имеющуюся энергию среди абонентов, чтобы у всех была возможность за сутки иметь свет.

По его словам, уменьшение дефицита электроэнергии зависит от запуска атомной генерации.

— Надеюсь, что за несколько суток ситуация улучшится, — добавил он.

Гендиректор Yasno посоветовал, что при поставке электроэнергии не стоит включать все устройства одновременно, поскольку это перегружает систему.

Кроме того, Коваленко советует об обеспечении тепла дома, а именно — закрыть все щели, откуда может выходить тепло, запастись необходимой одеждой и тому подобное. Кроме того, хорошо бы иметь запас воды и пищу, которая не требует длительного охлаждения.