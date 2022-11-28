Листопад, 28 в 19:45

Ситуація з електропостачанням в Києві та в окремих регіонах, якими займається енергокомпанія Yasno, може покращитись найближчими днями.

Про це в етері національного телемарафону повідомив гендиректор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, по тих регіонах, де оперує Yasno, ситуація залишається складною, але контрольованою.

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Коваленко каже, що крім російських обстрілів, відновленню електропостачання заважають погодні умови.

Гендиректор енергокомпанії також прокоментував графіки відключення світла у Києві, де з 28 листопада запровадили електропостачання по 2-3 години на добу для споживачів електроенергії.

– Теперішній дефіцит пов’язаний з генерацією. На Київщину подають рівно стільки, скільки подають, а вже мережі їх розподіляють серед споживачів… На Київщину в нас десь є 600 МВт, коли потребується 1300 МВт. З цих 600 мегаватів 300 необхідні для критичної інфраструктури, яку не можна відключати: це лікарні, родильні дома, це комунальні підприємства. І на нас, кінцевих споживачів, залишається всього лише 300 з невеличким МВт споживання, – пояснив він.

Сергій Коваленко каже, що необхідно розподілити наявну енергію серед абонентів, аби у всіх була можливість за добу мати світло.

За його словами, зменшення дефіциту електроенергії залежать від запуску атомної генерації.

– Маю надію, що за декілька діб ситуація покращиться, – додав він.

Гендиректор Yasno порадив, що при постачанні електроенергії не варто вмикати усі пристрої одночасно, оскільки це перенавантажує систему.

Крім того, Коваленко радить про забезпечення тепла вдома, а саме – затулити усі щілини, звідки може виходити тепло, запастись необхідним одягом тощо. Крім того, добре б було мати запас води та їжу, яка не потребує тривалого охолодження.