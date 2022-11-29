Карта боевых действий на 29.11.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
На протяжении суток подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области, Серебрянка, Верхнекаменское, Белогоровка, Яковлевка, Першотравневое, Опытное, Невельское, Красногоровка Донецкой области.
Карта боевых действий в Украине на 29.11.2022
Полномасштабная война в Украине длится уже 279-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.